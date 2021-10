Pisté par les plus grands clubs du monde, Franck Kessié aurait choisi de rejoindre la Premier League en fin de saison.

Alors que son contrat avec le Milan AC se termine cet été, Franck Kessié attire l’attention des plus grands clubs d’Europe. Après Gianluigi Donnarumma cet été, les Rossoneri pourraient perdre gratuitement une deuxième star en deux ans. Les prétendants sont nombreux, à commencer par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, mais les ambitions de l’Ivoirien pourraient le conduire bien loin du Parc des Princes.

D’après les informations du Daily Mail, le milieu de terrain de 24 ans souhaite rejoindre la Premier League en 2022. Liverpool, Chelsea et Manchester United sont sur le coup pour faire venir Franck Kessié en Angleterre à l’issue de la saison. Les trois géants pourront débuter les négociations directement avec Kessié et son entourage à partir du premier janvier. Reste à savoir qui saura se montrer le plus généreux.