Brahim Diaz, coéquipier de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC, est très séduit par les prestations du géant suédois qui réalise une saison incroyable avec les Rossoneri.

A 39 ans, l’attaquant suédois est toujours au top de sa forme. Physiquement, il impressionne et pèse dans les résultats de son équipe. Un enchainement de belles prestations qui impressionne la jeune star du Milan Brahim Diaz.

« Il a l’âge de mon père mais il décide encore de l’issue des matchs. Au football, peu importe l’âge et il le prouve. Nous nous entendons très bien; il me donne de bons conseils et nous avons une bonne compréhension, c’est un gagnant. Vous devez toujours travailler plus dur avec lui. Il me dit toujours: “Tu n’a pas encore fini, maintenant tu dois faire des abdos assis avec moi.” Il exige beaucoup de vous, et vous vous améliorez toujours « , a conclu le joueur prêté par le Real Madrid au Milan AC.

John Attisso / Africa Top Sports