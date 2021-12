Après un mercato estival mouvementé, Arsenal s’apprête à récidiver dès cet hiver avec comme objectif principal le poste d’avant-centre. Mikel Arteta a ciblé ce poste comme étant la priorité des Gunners avec deux hommes en ligne de mire, Jonathan David et Dominic Calvert-Lewin.

A la surprise générale, les Gunners de Mikel Arteta sont à la lutte pour une qualification européenne. Un retour au top loin d’être attendu par l’ensemble des suiveurs de la Premier League. Mais, pour poursuivre cette dynamique positive, Mikel Arteta souhaite que des postes soient renouveler afin de permettre à ses hommes de s’inscrire dans une continuité victorieuse. L’Espagnol ne compte plus sur Alexandre Lacazette, qui partira libre en juin, et cherche désespérément un remplaçant qui pourra amener un impact direct dès janvier.

Selon les informations de Standard Sport, Arsenal aurait ciblé le poste d’avant-centre comme étant la priorité hivernal avec deux joueurs en ligne de mire : Jonathan David et Dominic Calvert-Lewin. Etincelant en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, le Canadien est dans la forme de sa vie et commence à séduire de nombreuses écuries européennes. Liverpool serait également sur le coup. Concernant le buteur d’Everton, son profil et sa capacité a être performant d’entrée alors qu’il est un habitué des joutes anglaises pourraient être un atout incontestable. Son prix reste le premier handicap pour la direction d’Arsenal.