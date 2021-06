Le match entre le Danemark et la Finlande interrompu plus a repris après le malaise cardiaque de Christian Eriksen à la demande des deux équipe. Une demande qu’aurait du refuser Mickael Laudrup, légende du football danois.

Le Danemark s’est incliné 1-0 contre la Finlande mais l’essentiel était ailleurs. La vie de Christian Eriksen n’est plus en danger, il se trouve toujours à l’hôpital mais dans un état stable. L’UEFA qui organise cet Euro a accepté la demande des deux équipes de poursuivre le match. Une décision que n’accepte pas, la légende du football danois, Mickael Laudrup, consultant pour TV3 lors de ce championnat d’Europe : « Quand de telles choses se produisent, le joueur se trouve au sommet de ses émotions, il n’est pas en capacité et n’a pas la vision générale pour prendre des décisions importantes. Il doit y avoir quelqu’un qui dit : ‘maintenant on fait ça, et maintenant on s’arrête là’. Ils ont eu un choix qui n’est pas vraiment un choix. Jouer le samedi ou jouer dimanche à midi. Je pense, je suis désolé, que ce n’est pas un choix. L’UEFA aurait dû dire : ‘bien sûr, nous ne jouerons pas ce samedi et nous devrons ensuite voir quelles sont les possibilités ».