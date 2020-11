Aujourd’hui libre de tout contrat, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Michel donne un conseil au Real Madrid pour le mercato hivernal. Il veut que les Merengues recrutent massivement.

le coach de 57 ans cite un nom pour le mercato de la Maison Blanche. « Il faut utiliser cet argent pour quatre ou cinq joueurs. J’aime beaucoup Haaland, il progresse très bien. Il marque des buts dans différentes positions et pas seulement dans la surface. Madrid a besoin de quatre ou cinq joueurs. Ces deux dernières saisons, ils ont été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il faut plus de stabilité et cela se fera en renforçant l’équipe », a-t-il lancé dans une interview accordée à la « Cadena SER. »

Pour le buteur du Borussia Dortmund, le Real Madrid pourrait aussi rencontrer la concurrence du FC Barcelone. En effet, Joan Laporta espère recruter le Norvégien en cas de victoire lors des prochaines élections pour la président du FC Barcelone. Affaire à suivre…