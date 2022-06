Le club héraultais a annoncé sur son compte Twitter la prolongation du contrat de Joris Chotard. Le milieu de terrain de 20 ans poursuit son aventure dans son club formateur, la durée du contrat n’est pas précisée.

« Je suis très fier de continuer mon aventure dans mon club formateur, c’est une grosse marque de confiance du club donc c’est une grande joie. Je compte encore évoluer et progresser, je suis capable de faire mieux afin de montrer au club qu’ils ont eu raison de me faire confiance. On fait un bon mercato, c’est intéressant, on aura à cœur de faire une meilleure saison que la dernière », a déclaré le jeune milieu de terrain sur le site de son club.