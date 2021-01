Le dirigeant du MHSC a fait le point sur la situation de son buteur, Gaëtan Laborde, convoité par plusieurs écuries de Ligue 1.

Alors que l’Olympique de Marseille est en quête d’un numéro 9 pour le mercato hivernal, la piste Gaëtan Laborde revient avec insistance. Interrogé au sujet d’un potentiel départ de son attaquant en janvier dans les colonnes du Figaro, le président de Montpellier Laurent Nicollin, a laissé la porte ouverte. À condition d’y mettre le prix fort.

« Laborde ? Personne n’a de bon de sortie et je n’ai pas de proposition. Donc quand tu n’as pas d’offre… Ça revient à enfiler des perles pour enfiler des perles. Quand j’aurais une proposition sur mon bureau, je pourrai réfléchir à savoir si je le vends ou pas et je discuterai avec son agent. Ce qui est sûr, c’est qu’il partira un jour (sourire). Est-ce que ce sera cet hiver, cet été, en janvier 2022, je n’en sais rien ! Ou il terminera sa carrière chez nous ! Je ne peux pas vous dire. Une chose est sûre : je n’ai pas de proposition pour Gaëtan Laborde. Maintenant, on n’est que début janvier… Je n’ai eu de proposition pour aucun de mes joueurs. L’OM? Je pense que Marseille n’a pas les moyens d’acheter mes joueurs, donc on passera sur d’autres clubs. »