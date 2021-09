Montpellier ne digère pas le départ d’Andy Delort (29 ans) pour l’OGC Nice. Sur France Bleu Hérault, le président du MHSC a démonté le buteur.

« On va parler de Delort toute la soirée ? On s’en bat un peu les roufles, a indiqué le dirigeant, Laurent Nicollin. Il n’a pas marqué l’histoire, il a joué 3 saisons, ce n’est pas un Laurent Blanc ou un Roger Milla. S’il était resté, il aurait pu la marquer, il aurait pu être l’un des rares à aller chercher le record de buts de Laurent Blanc (84 buts avec le MHSC, contre 47 pour Delort, ndlr) mais il a choisi autre chose. Tant mieux pour lui, tant pis pour nous. »

Et d’ajouter : « On ne va pas s’apitoyer sur Andy qui est quelqu’un que j’apprécie et qui a porté pendant 3 ans très haut les couleurs du club, même si l’histoire finit peut-être mal pour vous, pour moi, en eau de boudin. Quand tu as une fiancée qui ne veut pas coucher avec toi, tu ne peux pas l’attacher. Si elle s’en va, elle s’en va, tu en trouves une autre et voilà. Je comprends que les gens soient déçus, moi le premier, surtout sur la manière. »