Dans une interview accordée à RTL, Laurent Nicollin, président de Montpellier, a expliqué que la situation financière du club serait préoccupante la saison prochaine.

Montpellier s’apprête à vivre des moments difficiles. Le club de la paillade, qui est en grande difficulté financière s’apprête à boucler l’exercice 2021-2022 dans le rouge, comme l’explique, Laurent Nicollin, président du club au micro de RTL: « Avec les droits TV que l’on a, on sait qu’on en a encore pour deux saisons compliquées, on serre les dents, on essaie de faire du mieux possible, a prévenu le patron montpelliérain. De mon côté, ça se traduit par la baisse de ma masse salariale pour essayer d’équilibrer le budget, mais je peux déjà vous dire que mon budget de la saison prochaine, il est négatif. On est plusieurs clubs à avoir des pertes allant de 10, 15 ou 20 millions d’euros. Il y avait des risques. De notre côté, mon frère et moi avons injecté de l’argent, des millions d’euros parce que la DNCG nous l’a imposé. On l’a fait cette année, on le fera la saison prochaine mais sur la durée, je ne suis pas un milliardaire. C’est vrai que l’histoire de Mediapro nous a fortement pénalisés, plus le Covid, c’est la double peine. »