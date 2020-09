Ce mercredi, le Paris Saint-Germain, défait par l’Olympique de Marseille ce dimanche, affrontera Metz en Ligue 1. Le coach messin Vincent Hognon s’est livré sur cette rencontre à venir lors d’une interview accordée à Téléfoot.

“Je ne sais pas si c’est un bon moment pour affronter le PSG. Ils ont des absents, mais ils vont aussi avoir des retours. Je ne m’inquiète pas pour l’effectif du PSG, il est de très grande qualité. C’est une équipe qui finira championne de France. Je ne sais pas s’il existe un bon moment pour les jouer, mais, en tout cas, c’est demain et j’espère que mon équipe proposera quelque chose d’intéressant. Leur attitude agressive face à l’OM ? Je n’ai pas à juger cela. Forcément, les bagarres, ce n’est pas ce qu’on veut voir sur les terrains. Il faut apaiser les choses, mais les débordements ça arrive. Par moment, on est tous dépassé par les enjeux, par les évènements, avec cette volonté de gagner le match et de faire plaisir aux supporters. On est tous pareil. Moi, c’est une équipe que j’aime beaucoup, des joueurs que j’aime beaucoup. Il y avait l’Olympique de Marseille aussi, il y avait deux équipes sur le terrain” a-t-il déclaré.