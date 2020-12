Victoire étriquée 1-0 pour le FC Barcelone de Lionel Messi buteur ce soir pour la réception de Levante. Les Catalans se contentent du minimum et reviennent un peu dans cette Liga.

FC Barcelone – Levante UD 1-0 : Les Blaugrana de Ronald Koeman s’en sont remis à un but de l’attaquant argentin Lionel Messi pour prendre le meilleur sur la formation de Valence (76e). Avec 17 points, le Barça remonte à la huitième place, à encore six longueurs du Real Madrid (3e) et neuf unités de l’Atletico Madrid et de la Real Sociedad, qui partagent la tête. Avec 11 points, Levante figure à la 18e place à deux unités du Celta Vigo, premier non-relégable.