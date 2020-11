C’est une information très sérieuse rapportée par la radio espagnole RAC 1. Le FC Barcelone pourrait se déclarer en dépôt de bilan !

Les finances du club catalan sont au plus mal. Elles l’étaient déjà avant la crise du Covid-19, mais celle-ci a considérablement fait empirer la situation. Le FC Barcelone discute depuis plusieurs semaines avec ses joueurs une baisse significative de leurs revenus. Certains ont accédé à cette requête, comme Gérard Piqué qui a accepté une baisse de salaire de 50%. Mais d’autres sont moins coopératifs. Au premier rang desquels se trouve un certain Lionel Messi, qui avait pour projet de quitter le club cet été… pour gagner plus à Manchester City !

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone a jusqu’au 5 novembre (demain !) pour valider un accord de réduction des salaires lui permettant d’économiser 190 millions d’euros au total. Si cet accord n’est pas trouvé, le dépôt de bilan sera la moins pire des options !

La démission de Josep Maria Bartomeu pourrait éclaircir la situation. Le nouveau conseil d’administration a repris le dossier en mains et ne désespère pas de trouver un accord rapide avec l’ensemble de l’effectif. Mais si tel ne devait pas être le cas, le Barça pourrait bel et bien se placer sous l’ombrelle du Tribunal de Commerce pour passer cet orage financier…