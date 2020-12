Aujourd’hui, France Football a dévoilé son onze de légende, sans Zinedine Zidane, ni Johan Cruyff.

Ce lundi, le magazine France Football a dévoilé sa Ballon d’Or Dream Team, un onze de légende élu par le jury du Ballon d’Or. Une formation en 3-4-3 réunissant les meilleurs joueurs de l’histoire du football, même si inévitablement, il y a quelques grands absents.

Dans les cages on retrouve le grand Lev Yachine, seul gardien de l’histoire à avoir remporté le Ballon d’Or, en 1963. Véritable muraille, il aura notamment remporté l’Euro 1960 et les JO 1956 avec l’Union soviétique. En défense, France Football a choisi le Brésilien Cafu, l’ancienne légende du Milan AC Paolo Maldini et le Kaiser Franz Beckenbauer. Trois profils totalement différents, qui auront brillé tout au long de leur carrière, tant en club qu’en sélection nationale.

L’Allemand Lothar Matthäus et l’ancien maestro du FC Barcelone Xavi composent le secteur défensif du milieu. Sur le plan offensif, on retrouve deux des plus grands joueurs de l’histoire, Pelé et Diego Maradona. Enfin, pour compléter ce onze, France Football a désigné un trio d’attaque Lionel Messi – Cristiano Ronaldo – Ronaldo. Une équipe sensationnelle avec les meilleurs joueurs à chaque poste, ou presque.

En y réfléchissant un peu, on peut également penser aux oubliés de la liste. Impossible de ne pas évoquer Zinedine Zidane, seul Français qui aurait pu prétendre à une place dans cette équipe de légende. Mais aussi l’immense Johan Cruyff, le virevoltant Garrincha ou encore le magicien Ronaldinho. Bref, finalement un onze de légende, ce n’est peut-être pas assez…

La Ballon d’Or Dream Team de France Football :

Yachine

Cafu – Beckenbauer – Maldini

Pelé – Matthäus – Xavi – Maradona

Messi – Ronaldo – Cristiano Ronaldo