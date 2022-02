Comme le montrent les stats, le trio Messi-Neymar-Mbappé a encore besoin de rodage.

Dans le football, les stars ne font pas tout et le Paris Saint-Germain est le parfait exemple. Avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé tous les trois titulaires, le club de la capitale affiche des statistiques bien décevantes. « En dépit des fantasmes qu’elle suscite depuis le recrutement du septuple Ballon d’Or cet été, l’association des trois stars de la planète foot n’est donc pas toujours couronnée de succès. Avec le soutien de Di Maria dans un schéma en 4-2-3-1 ou aligné seul en première ligne d’un 4-3-3, le trio ne s’est, en moyenne, imposé qu’une fois sur deux et en neuf apparitions, il a connu trois fois la défaite », détaillent nos confrères du Parisien.

Mais pas de quoi inquiéter Mauricio Pochettino, qui a pris la défense de ses trois superstars après la défaite contre le FC Nantes (1-3). « En terme d’affinité, Neymar, Mbappé et Messi ont réalisé une bonne production, c’est dommage qu’on n’ait pas maîtrisé la vigilance défensive. »