Pour Karim Bennani, Neymar est le joueur clé du PSG cette saison.

Présent sur le plateau de L’Equipe de Greg cette semaine, Karim Bennani a donné son avis sur les forces et faiblesses du Paris Saint-Germain cette saison. Malgré son retour au plus haut niveau, il estime que Lionel Messi n’est pas le joueur le plus important de l’effectif de Christophe Galtier.

« Aujourd’hui, Lionel Messi n’est pas le plus important au PSG. Il marque des buts et fait plus de passes décisives que l’an dernier mais Neymar Jr est tellement important depuis le début de la saison. Il est le facteur X du PSG. Si lui est moins bien, le PSG sera moins bien cette année et inversement. Dans les grands matches, si Neymar est très bon, Paris a toutes ses chances d’aller au bout. Et si le Brésilien revient bien après la Coupe du Monde, le club de la capitale peut aller très loin. Je pense que pour Neymar, c’est sa meilleure période au sein du club. »