Pour van Basten, Lionel Messi n’est pas au niveau de Maradona dans l’histoire du football.

Considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur joueur de l’histoire du football, Lionel Messi a encore du chemin à parcourir pour convaincre Marco van Basten. Dans un entretien accordé à France Football ce jeudi, l’ancien Milanais – qui a remporté 3 fois le Ballon d’Or – a fait l’éloge de Pelé, Johan Cruyff et Diego Maradona, qu’il place un cran au-dessus de la superstar du Paris Saint-Germain.

« Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire. (…) Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre. »