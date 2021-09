Le club de l’Inter Miami de David Beckham aurait un préaccord avec l’Argentin.

L’Inter Miami, nouvelle franchise de MLS créé par David Beckham, serait le prochain club de Lionel Messi après le PSG. Le quotidien anglais The Mirror donne quelques précisions à ce sujet. La Pulga rejoindrait le club américain dans deux saisons et deviendrait la nouvelle tête de gondole du « soccer » version US. Messi aurait d’ailleurs d’ores et déjà acheté un bien immobilier à Miami, en prévision de cette « préretraite ».