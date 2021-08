La Ligue 1 accueille Lionel Messi. Une arrivée qui fait monter l’excitation au sein du championnat français. Notamment chez l’entraîneur de Brest, Michel Der Zakarian, qui a choisi un langage fleuri pour exprimer son point de vue.

« Je ne vais pas être poli mais, il me fait ‘bander’. On dit qu’on a un championnat de merde, plein de choses qui ne sont pas bonnes. Si on arrive à faire venir un joueur comme lui, c’est extraordinaire. On va se régaler », s’est réjoui l’entraîneur de Brest.