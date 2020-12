Selon Dimitar Berbatov, la présence de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans les nommés du trophée The Best 2020 est une supercherie marketing.

Les bases sont posées. Et le moins, que l’on puisse dire, c’est que Dimitar Berbatov ne prend pas de pincettes. Alors que la FIFA a annoncé les nominés pour le trophée The Best 2020, beaucoup ont été surpris de l’inclusion de Cristiano Ronaldo, mais surtout de Lionel Messi dans la liste. L’ancien attaquant bulgare s’est même montré très ferme envers l’Argentin. Pour lui, retrouver les deux stars dans cette nomination est une supercherie marketing. Pour Berbatov, aucun des deux joueurs ne s’est approché du niveau montré par Robert Lewandowski en 2020.

« Je suis surpris que Cristiano Ronaldo et Messi soient parmi les finalistes, je ne comprends pas pourquoi ils devraient occuper ces postes. Malheureusement, le football est une entreprise et dans les coulisses, il y a des agents, la presse, bien plus que les caméras et ce que nous voyons. C’est un peu embarrassant. Le prix du meilleur joueur de 2020 devrait aller à Lewandowski, et si ce n’est pas le cas, il est clair que nous aurons vu une grande injustice. (…) Peu importe celui qui l’accompagne, Lewandowski doit gagner. »