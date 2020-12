Lors de la rencontre face à Osasuna ce week-end, la heatmap du sextuple Ballon d’or formait la silhouette d’une chèvre.

Auteur d’un but splendide dimanche dernier lors du succès 4-0 du Barça face à Osasuna, Lionel Messi a encore provoqué l’hystérie des fans sur les réseaux sociaux. Non pas pour cette frappe croisée à l’entrée de la surface qui est venue se loger dans la lucarne gauche de Sergio Herrera, mais plutôt sur son activité sur le terrain. Pour être plus précis, la heatmap de la Pulga en fin de rencontre formait la silhouette presque parfaite d’une chèvre, soit « goat » en anglais ou l’acronyme de « Greatest Of All Time » (le plus grand de tous les temps). Un signe de plus, s’il en manquait, de la suprématie de l’Argentin sur la planète football. Au grand dam de son concurrent de toujours, Cristiano Ronaldo.