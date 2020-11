Star du FC Barcelone, Lionel Messi adresse un vrai message de soutien à Diego Armando Maradona toujours hospitalisé en Argentine.

Sur son compte Instagram, la Pulga a dressé un message à l’ancienne idole du Napoli qui vit des jours difficiles suite à son hospitalisation en début de semaine. « Diego, toute la force du monde. Ma famille et moi voulons vous voir en bonne santé le plus tôt possible. Un câlin du coeur ! » . A écrit le capitaine du Barça à propos de son idole qui a fêté son 60e anniversaire il y a quelques jours.