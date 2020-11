Encore auteur d’un match plein hier soir face à la Juventus Turin, Lionel Messi a conquis le coeur d’un nouveau fan… Christian Vieri.

Désormais commentateur pour la télévision italienne, Christian Vieri ne s’est visiblement pas remis de la prestation de Lionel Messi en milieu de semaine face à la Juventus Turin (2-0), en Ligue des champions. L’ancien attaquant de l’Inter Milan s’est totalement enflammé pour le sextuple Ballon d’or.

« C’est un sorcier, c’est le Harry Potter du football et quand il arrête de jouer, je jette mes télévisions. Je ne travaillerai plus à la télé, je regarderai Netflix, ça suffit, car quand il prendra sa retraite, il n’y aura plus rien à regarder, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Tyc Sports. Quand tu as un le numéro 10 comme ça, c’est fou. C’est dommage qu’il n’y ait pas de supporters dans le stade, ils devraient voir une équipe comme ça. »

Bobo Vieri a également insisté sur la qualité de jeu proposé par le club catalan hier soir en Ligue des Champions. « Je ne sais pas comment ils ont perdu contre le Real Madrid, mais si vous regardez le match contre la Juventus, vous vous dites qu’ils ne peuvent perdre contre personne. Chaque match est différent, mais le Barcelone que j’ai vu est tout simplement incroyable. »