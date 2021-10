Lors d’un échange avec son directeur sportif Leonardo, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a cru à une blague au sujet de la signature de Lionel Messi au PSG.

« Leonardo m’appelle pour me dire : ‘il y a la possibilité de signer Messi, tu l’aimes ou tu ne l’aimes pas ?’. La bonne chose c’est que Leonardo m’a appelé pour me demander… (rires). J’ai demandé : ‘c’est une vraie question ou… ?’, je pensais que c’était une blague. Il a dit : ‘Il y a une possibilité que Léo vienne, qu’en penses-tu ? Oui ou non ?’. Et j’ai répondu : ‘on va le chercher ?’ », a indiqué le coach du PSG pour El Partidazo de Cope.