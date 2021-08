La Ligue 1 pourrait accueillir Lionel Messi dans les prochains jours. L’Argentin aurait donné son accord au club de la capitale selon les sources récentes. Alors, et si Pochettino et Herrera bottent en touche, cette arrivée fait monter l’excitation au sein du championnat français. Notamment chez l’entraîneur de Brest, Michel Der Zakarian.

« Ce serait extraordinaire. Je ne vais pas être poli mais, il me fait ‘bander’. On dit qu’on a un championnat de merde, plein de choses qui ne sont pas bonnes. Si on arrive à faire venir un joueur comme lui, c’est extraordinaire. On va se régaler », s’est réjouit l’entraîneur de Brest après le match nul de son équipe face à l’Olympique Lyonnais 1-1 ce samedi.