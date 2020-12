La rumeur Lionel Messi prend de l’ampleur et l’ancien attaquant du FC Barcelone, Rivaldo, y croit dur comme fer.

Ancienne star du FC Barcelone et Ballon d’or 1999, Rivaldo n’est pas passé à côté des questions au sujet d’un éventuel départ de Lionel Messi la saison prochaine. « Quand Neymar dit qu’il veut jouer à nouveau avec Messi, il doit savoir quelque chose sur la possible signature de Leo par le PSG. Et honnêtement, ce serait formidable de les revoir jouer ensemble, même si c’est au PSG », a-t-il déclaré dans une interview publiée sur le site Betfair. Ambassadeur du site de pari en ligne, il est presque certain que les deux hommes ont déjà eu cette conversation. « Messi et Neymar sont amis, ils se parlent beaucoup. Si Neymar parle de Messi au PSG, c’est qu’il sait chose que nous ne savons pas sur les négociations. Donc Neymar sait parfaitement que Messi est en rupture de contrat et je pense qu’il fait pression sur le PSG pour qu’il signe Leo pour la saison prochaine », a insisté le compatriote de la star du PSG.

Rivaldo pense que c’est le « moment idéal » pour le PSG d’essayer de mettre la main sur le sextuple Ballon d’or. « Paris n’aurait pas à négocier ou à payer de transfert à Barcelone et il a son ami Neymar comme appât. Si les deux se réunissent à nouveau, ils pourront se battre pour gagner une autre Ligue des Champions ensemble ». Il estime également qu’une éventuelle arrivée de Messi à Paris pourrait profiter à Kylian Mbappé. « On dit beaucoup que Mbappé pousse pour aller au Real Madrid, mais avec cette nouvelle opportunité de jouer aux côtés de Messi, qui sait, il pourrait préférer rester un peu plus longtemps à Paris », a-t-il ajouté.