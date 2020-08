Vous ne rêvez pas. Le PSG devrait bel et bien faire une offre à Lionel Messi, qui est sur le point de quitter libre le FC Barcelone.

Il ne s’agit pas d’une vulgaire rumeur, mais d’une possibilité très concrète. Thomas Tuchel avait évoqué avant la finale de la Ligue des champions que Lionel Messi était le bienvenu dans son effectif. Depuis l’annonce par le clan de l’Argentin de la volonté de rompre unilatéralement son contrat avec le Barça, c’est une hypothèse de travail on ne peut plus sérieuse.

Plusieurs médias argentins affirme que le PSG prépare une offre. Rappelons que s’il remporte son bras de fer juridique avec le FC Barcelone, Messi sera libre et qu’il ne coûtera donc pas un centime d’indemnité de transfert à son futur club !

Un trident Messi – Neymar – Mbappé !

Quel titulaire du PSG ferait les frais du recrutement de Messi ? Sans doute Angel Di Maria, gaucher comme son compatriote argentin. Messi retrouverait son grand ami Neymar et la nouvelle star Kylian Mbappé, pour former la triplette offensive la plus explosive de la planète football !

Aussi incroyable qu’elle paraisse, cette information est sérieuse. Dans le football, tout va très vite…