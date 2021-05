Lionel Messi va-t-il quitter le FC Barcelone dès la saison prochaine et pourquoi pas, pour rejoindre le Paris Saint-Germain ? C’est la question que le monde du football se pose.

À cette questions, Dominique Sérérac répond, mais ne souhaite en aucun cas s’enflamme. « C’est ce qui se passe aujourd’hui avec Sergio Ramos qui voudrait visiblement prolonger de deux ans au Real, mais le Real ne lui propose qu’un an. Et on évoque avec insistance la piste PSG, a rappelé le journaliste du Parisien. Il s’était même mis à “liker” des joueurs du PSG, c’était un signe considérable… On se sert toujours d’un autre club, et en général de celui qui a le plus d’argent donc c’est souvent le PSG dans l’affaire, pour prolonger ou faire céder ses dirigeants. » A-t-il déclaré sur le plateau de « l’Equipe du Soir. »

Avant de conclure : « Surtout que, ce qui se dit, c’est que Barcelone voudrait le prolonger à un tarif pas aussi intéressant que celui du PSG. Donc pour lui, c’est presque du pain bénit. Il ira voir Barcelone pour leur dire : “moi je veux rester chez vous. Mais regardez, le PSG me propose un contrat vachement plus intéressant. Alignez-vous.” A terminé le journaliste du « Parisien. »