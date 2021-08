Si la signature de Lionel Messi au PSG est l’événement médiatique qui a tout balayé sur son passage, est-ce pour autant le plus gros transfert de l’été ?

Rien n’est moins sûr. Deux opérations majeures ont eu lieu en Premier League. Le champion d’Europe Chelsea a recruté Romelu Lukaku pour 115 millions d’euros. Après ses échecs en Angleterre chez les Blues déjà, en 2011, puis à Manchester United, entre 2017 et 2019, l’attaquant belge a enfin réalisé son plein potentiel à l’Inter Milan décrochant le titre de champion d’Italie et le statut de serial buteur du Calcio. Il revient par la grande porte en Angleterre et devient au passage le joueur ayant généré le plus d’indemnités de transfert en cumulé dans l’histoire du football : 327 millions d’euros !

La seconde opération majeure de l’été en Premier League est le recrutement de Jack Grealish par Manchester City pour 117 millions d’euros, une somme record pour le club. Un record qui pourrait ne pas durer, car les Skyblues sont prêts à offrir 150 millions d’euros à Tottenham pour Harry Kane.

Alors bien sûr, on peut néanmoins considérer que le recrutement de Lionel Messi par le PSG reste le principal transfert de l’année. Mais d’un point de vue financier, ce n’est clairement pas le cas. L’Argentin est arrivé libre. Pas le moindre centime d’indemnité de transfert. Mieux, avec les ventes de ses maillots, il a d’ores et déjà remboursé son salaire !