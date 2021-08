Javier Pastore pourrait quitter l’AS Roma cet été à cause de son voyage improvisé à Paris il y a deux semaines pour assister à la présentation de Lionel Messi.

Ancien chouchou du Parc des Princes, Javier Pastore vit une période difficile à l’AS Roma. En conflit avec sa direction, l’Argentin aurait provoqué la fureur de son directeur sportif Tiago Pinto en allant voir, sans autorisation, le match de Ligue 1 entre le PSG et Strasbourg, où son compatriote Lionel Messi a été présenté pour la première fois au public français. Il en a profité, plus tard dans la soirée, pour retrouver son ancien coéquipier de l’Albicéleste et ses amis Parisiens.

Mais ce petit voyage dans la capitale devrait coûter cher à Pastore puisque Tiago Pinto lui a proposé ce jeudi une rupture de contrat à l’amiable. Lié avec la Louve jusqu’en 2023, le joueur de 32 ans pourrait recevoir un an de salaire en compensation d’après les informations de la presse italienne. Alors qu’il n’entre pas du tout dans les plans de José Mourinho, Javier Pastore va vite devoir se trouver un nouveau point de chute.