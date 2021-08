Les négociations entre Lionel Messi et le PSG avancent à grands pas et l’Argentin se rapproche de la Ligue 1.

Le mercato s’affole depuis hier soir et la bombe lâché par le FC Barcelone. Le club catalan a mis fin aux négociations de contrat avec Lionel Messi en raison d’obstacles financiers et structurels (à savoir le règlement de la Liga) dans le dossier. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui rêvait déjà de s’offrir le sextuple Ballon d’Or l’été dernier, et qui n’a pas attendu pour entamer les négociations avec l’entourage du joueur.

D’après les informations du journaliste Saber Desfarges, le feuilleton pourrait même prendre fin dans les prochaines heures. Lionel Messi a pris la décision de rejoindre le Paris Saint-Germain et son père aurait conclu un accord avec les dirigeants du PSG. De nouvelles informations devraient arriver dans la soirée mais une chose est déjà certaine : Lionel Messi n’a jamais été aussi proche de s’engager avec le club de la capitale.