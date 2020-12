Laurent Blanc, notamment entraîneur de l’équipe de France entre 2012 et 2012 et du PSG entre 2013 et 2016, a confié ce dimanche ne plus penser entraîner dans le monde du football professionnel.

Laurent Blanc, 55 ans, même s’il avoue vouloir continuer d’entraîneur, ne pense plus se consacrer au monde professionnel. « Je reviendrai sûrement, mais ça ne sera certainement pas avec des adultes mais plutôt avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur », a-t-il déclaré.

L’ancien coach, souvent annoncé sur les tablettes du PSG pour remplacer Tuchel, met ainsi fin aux rumeurs. Laurent Blanc a par ailleurs dressé un constat alarmant du football actuel. « Le métier d’entraîneur est de plus en plus difficile. On valorise désormais des joueurs pas par rapport à ce qu’ils font sur le terrain, mais à ce qu’ils génèrent ou pourraient générer comme valeur financière. On demande aux entraîneurs de faire prendre de la valeur aux joueurs. On les achète 10 (millions d’euros) pour les revendre 30 ou 40. C’est comme ça, il faut s’adapter. »