L’ailier algérien Youcef Belaïli, 29 ans, libre depuis jeudi et la résiliation de son contrat avec le club du Qatar SC, confirme les discussions avec Montpellier pour une arrivée lors du prochain mercato hivernal.

« Oui, il y a des négociations en cours jusqu’à présent entre moi et Montpellier, mais il n’y a rien de nouveau concernant l’avancée », a confié Youcef Belaïli au média Goal.

Ce samedi, le natif de Oran a remporté la Coupe Arabe de la Fifa avec l’Algérie et participera à la CAN 2021 au Cameroun avec l’équipe de Djamel Belmadi dans le but de conserver le titre acquis en 2019 en Égypte.