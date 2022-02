Liverpool pourrait rater l’arrivée de Raphinha, la star de Leeds United, cet été après que l’ailier ait été annoncé comme partant pour la Liga, où il pourrait rejoindre le Real Madrid ou Barcelone. Le joueur de 25 ans a été en forme impériale pour le club du Yorkshire cette saison.

Selon l’Express, l’international brésilien Raphinha pourrait renoncer à Liverpool pour rejoindre le FC Barcelone ou le Real Madrid. Les « Whites » sont devenus le troisième club du joueur en autant de saisons après un séjour de 12 mois en France suivi d’une année au Sporting Lisbonne. Le brésilien, qui compte déjà 5 sélections, s’est adapté en douceur à la vie en Angleterre et a inscrit six buts et délivré neuf passes décisives lors de sa première saison à Leeds. Cette saison, il s’est montré encore plus efficace devant les buts et a déjà trouvé le chemin des filets à huit reprises en 21 matches.

Raphinha s’est révélé être une menace pour les meilleures défenses de la Premier League et a été pressenti pour quitter Leeds et rejoindre Liverpool. Mais l’ancien milieu de terrain de Manchester United Kleberson pense que son compatriote ferait mieux en Espagne, et confirme que Leeds aura beaucoup de difficulté à le conserver. « Il va être très difficile pour Leeds United de garder Raphinha », a déclaré Kleberson. « Il y a quelques mois, beaucoup de gens pensaient que c’était un bon joueur, mais il n’était pas très bien noté. Cependant, après avoir marqué pour l’équipe nationale brésilienne et s’être imposé comme le meilleur joueur de Leeds, les gens parlent maintenant de lui. »