Le mercato hivernal approche et avec lui les rumeurs affluent. Alors pour ne pas être perdu, la rédaction de Sport.fr vous propose les trois plus belles. Et pour bien suivre l’actualité sportive, le latéral droit Zeki Celik est pisté par Tottenham, Jadon Sancho aurait choisi Chelsea et un possible retour de Pogba à la Juventus.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les meilleures rumeurs des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : Le latéral droit Zeki Celik (23 ans) se retrouve dans le viseur de plusieurs clubs en Europe dont un grand de Premier League. Depuis quelques semaine, le joueur est annoncé sur les tablettes de Tottenham.

Numéro 2 : Cible numéro 1 du mercato mancunien l’été dernier, Jadon Sancho a finalement rempilé pour une saison de plus en Bundesliga. Mais les Red Devils risquent d’avoir une mauvaise surprise, le jeune de 20 ans aurait choisit Chelsea.

Numéro 3 : Sur le départ à Manchester United, Paul Pogba serait tenté par un retour à la Juventus de Turin. Et ce pour 55 millions d’euros.