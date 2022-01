Théo Hernandez, qui est devenu titulaire indiscutable dans le couloir gauche de la défense de l’AC Milan, va prolonger son contrat avec le club Italien. Le directeur sportif du club, Paolo Maldini, a confirmé une information révélée par AS. « Théo Hernandez va prolonger son contrat dans les prochains jours. Nous sommes parvenus à un accord, ce n’est plus qu’une question de temps avant de rencontrer ses agents et de signer les papiers. » L’international français de 24 ans, qui était dans le viseur du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, devrait prolonger son contrat jusqu’en 2026.

