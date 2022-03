Selon les informations de Fabrizio Romano, Sergio Ramos, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, pourrait quitter le club à l’issue de la raison en raison de sa blessure au mollet qui l’empêche de jouer au football depuis de nombreux mois.

L’aventure entre le Paris Saint-Germain et Sergio Ramos vire au cauchemar. L’espagnol, blessé au mollet, n’a joué que cinq matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’ancien joueur du Real Madrid pourrait quitter le club. Si les dirigeants parisiens continuent de le soutenir, une décision sera prise à l’issue de la saison.

Jeudi, dans les colonnes de l’Équipe, Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, a confié être prêt à assumer son erreur même s’il estime qu’il est encore trop tôt pour prendre une décision sur l’avenir de l’Espagnol dans la capitale: « On l’a recruté, il était bien physiquement. Aujourd’hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n’est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d’être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie. Mais je n’ai pas peur d’assumer des erreurs quand j’en commets. Nasser m’accorde une confiance totale, me laisse une vraie autonomie et, pour cela, je le remercie. Travailler dans cet esprit te donne vraiment envie. C’est important. C’est aussi pour cela que je dis que le PSG est un grand club. »

En attendant, Sergio Ramos, qui va reprendre la course prochainement, manquera le déplacement à Nice, samedi à 21h, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, mais aussi celui sur la pelouse du Real Madrid, mercredi prochain à 21h, lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.