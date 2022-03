Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin a trouvé un accord avec Antonio Rüdiger, en fin de contrat à l’issue de la saison avec Chelsea. Selon le média Italien, l’international allemand va signer un contrat de quatre ans avec la Vieille dame.

Antonio Rudiger à la Juventus Turin la saison prochaine ? Selon les informations de la Gazetta Dello Sport, le défenseur central va signer un contrat de quatre ans avec la Veille Dame. Le défenseur central des bleues, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison n’a toujours pas prolongé son contrat et se rapproche de plus en plus d’un départ libre à l’issue de la saison.

Titulaire indiscutable sous Thomas Tuchel où il a remporté la Ligue des champions et la coupe du monde des clubs, l’Allemand est également annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich. Depuis le début de la saison, l’international allemand a joué 41 matchs toutes compétitions confondues pour trois buts et quatre passes décisives.