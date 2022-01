L’actualité mercato du PSG est dominée par Kylian Mbappé. Le buteur parisien joue au jeu du chat et à la souris avec ses dirigeants alors que le vainqueur de la partie est déjà connu.

Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain ne lâchera rien

Le premier juillet 2018, le PSG n’a pas hésité à miser 180 millions d’euros pour recruter Kylian Mbappé. Le talent du football français n’était qu’à son début, sans la garantie d’atteindre la maturité d’aujourd’hui, et pourtant les dirigeants parisiens n’ont pas hésité à tout donner pour le recruter. Plusieurs jeunes footballeurs avant le natif de Bondy ont montré de belles attitudes avant d’exploser en plein vol. Ce risque d’un échec de l’ancien Monégasque n’a surtout pas freiné la volonté d’ Antero Henrique de le faire venir au PSG au mercato de cette année-là.

Nasser Al-Khelaïfi a sorti pour Mbappé un chèque qui n’aurait été logique que pour les transferts de Neymar, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Une fois dans la capitale française, l’attaquant tricolore n’a pas traîné avant de hisser son niveau de jeu à la hauteur du prix de son transfert. Soucieux d’améliorer constamment l’image de leur équipe, les Qataris propriétaires du PSG n’ont pas lésiné sur les moyens l’été dernier suite à une menace du Bondynois de partir si des joueurs de top niveau ne renforçaient pas l’équipe de la capitale. Sergio Ramos rejoindra le club de la capitale qui s’offrira par la suite Lionel Messi comme deuxième grand nom cette même période de transfert. Malgré ces arrivées, Mbappé traine toujours les pas pour signer.

L’impossible passivité du Paris SG sur l’avenir de Kylian

Maintenant que le Paris St-Germain est parvenu à réaliser l’exploit de disposer de 3 (Mbappé, Neymar et Lionel Messi) des meilleurs attaquants du moment, on le voit mal assister impassible à la tentative du Real Madrid de casser le trio. Le journaliste espagnol Josep Pedrerol annonçait pourtant la mauvaise nouvelle dans El Chiringuito, dimanche. Selon lui, une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid était bouclée d’avance. Le joueur offensif du Paris Saint-Germain annoncerait lui-même la nouvelle à la fin de la saison.

Il est vrai que l’attaquant champion du monde 2018 est un fan du club rival du FC Barcelone, mais les envies seules ne suffisent plus aujourd’hui pour justifier le transfert d’un joueur de foot. Il faut aussi les moyens que n’ont pas les Madrilènes, du moins pas plus qu’une équipe comme le PSG. C’est donc une fois de plus l’argent qui va faire la différence. En la matière, le Paris SG a déjà montré qu’il savait muscler son jeu. S’il a arraché Neymar puis Messi au Barça, ce n’est pas la prolongation du contrat de Kylian qui va lui poser un problème insurmontable.

Josep Pedrerol a finalement compris que le Real Madrid n’a pas les moyens de s’offrir Kylian Mbappé sans l’accord de la direction parisienne. Il est revenu dans la même émission El Chiringuito pour affirmer qu’il n’y avait finalement rien de fait. La raison, Paris aurait fait une offre sur laquelle le Real Madrid ne peut rivaliser.

Prolongation : Un contrat de 2 ans pour Mabppé ?

« Le PSG a décidé de proposer un contrat de deux ans, avec un énorme salaire sur lequel le Real Madrid n’a aucune chance de s’aligner. Et il y a, dans le clan de Mbappé, des gens qui essayent de le convaincre de rester à Paris », ajoute l’espagnol qui fait entendre que les Qataris n’ont aucune envie de perdre leur buteur français. Et la nouvelle offre aurait créé une scission au sein du clan Mbappé entre les partisans de son départ à Madrid et ceux qui sont favorables à l’acceptation de l’offre parisienne. Même si rien n’est officiel et qu’aucune tendance n’est clairement affichée par le joueur lui-même, l’idée de son départ de Paris devient de plus en plus utopique.