Le défenseur central sénégalais est l’un des meilleurs défenseurs de la Serie A italienne depuis plusieurs saisons, et on l’attend au Camp Nou. Le FC Barcelone pense à améliorer sa défense face au prochain marché des transferts et pour cela il semblerait qu’il ait jeté son dévolu sur Kalidou Koulibaly, l’actuel joueur du Napoli.

Le défenseur central sénégalais entrera dans la dernière année de son contrat avec l’équipe Partenopeo l’été prochain et pourrait filer à un prix bien inférieur aux 60 millions d’euros qu’Aurelio Di Laurentiis demande depuis quelques saisons. Selon le journal « La Gazzetta dello Sport » , les Blaugranas se seraient interrogés sur Koulibaly ces derniers jours, profitant du duel entre les deux clubs à l’occasion de la Ligue Europa. En principe, l’équipe italienne ne compte pas se débarrasser de son meilleur défenseur, en fait, elle essaie de prolonger son contrat et aurait mis sur la table un nouvel accord d’environ 6 millions d’euros par saison. Cependant, cela ne suffirait pas à arrêter l’équipe catalane.

Comme évoqué, Napoli a fait une proposition de renouvellement très intéressante à Kalidou Koulibaly mais rien n’a été signé et il n’y a pas d’accord verbal entre les deux parties. Cela signifie que le FC Barcelone essaie de faire en sorte que le Sénégalais rejoigne leur équipe la saison prochaine et a commencé à sonder le joueur pour voir s’il serait prêt à porter le maillot du Barça à partir de l’année prochaine. Koulibaly n’a pas commenté son avenir pour le moment, mais il est conscient que de nombreuses équipes tentent de le signer et il en serait le principal bénéficiaire puisqu’il aurait une grosse augmentation de salaire dans le club qu’il voudra rejoindre.