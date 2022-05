Selon les informations The Athletic et The Guardian, Manchester United est prêt à formuler une offre à Chelsea pour N’Golo Kanté, sous contrat jusqu’en juin 2023. Les Reds Devils veulent recruter un milieu de terrain, cet été, afin de remplacer Paul Pogba.

N’Golo Kanté pour remplacer Paul Pogba ? Alors que « la Pioche » va quitter gratuitement Manchester United, les dirigeants des Reds Devils cherchent un milieu de terrain. Selon les informations de The Athletic et The Guardian, ils pourraient faire une offre à Chelsea pour N’Golo Kanté dont le contrat expirera en juin 2023. Problème, les bleues ne comptent pas vendre leur champion du monde.

Cette saison, N’Golo Kanté a joué 42 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts et 5 passes décisives.