« Moi je suis persuadé qu’il s’est déjà mis d’accord avec Manchester United et qu’il sera donc leur prochain entraîneur la saison prochaine, a affirmé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Une information ou une conviction ? C’est entre les deux… Ses démentis ? Ça, ce n’est pas du foot, c’est de la comédie. Ce que je sais, c’est que les dirigeants de Manchester United font de lui leur priorité, et qu’il a donné son accord. Mais on est en janvier, et j’ai vu beaucoup de retournements de situation dans le foot. On peut dire un truc en janvier et puis ça ne se passe pas comme prévu. De toute façon, il ne pourra rien se dire, rien ne pourra être officialisé avant. Mais pour moi, c’est quasiment fait. Manchester United le veut et lui il veut y aller, on n’est pas loin d’un accord. » A-t-il confié au micro de la « Chaîne l’Equipe. »