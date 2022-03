La situation de Neymar devient de plus en plus délicate. Tout semble indiquer que l’émir du Qatar ne souhaite pas qu’il continue au club et serait sur la liste des transferts lors du prochain marché des transferts estival. Plusieurs candidats témoignent leur intérêt, dont le Manchester City de Pep Guardiola.

Le joueur de 30 ans pourrait être mis en vente après que le Paris Saint-Germain ait été éliminé de la Ligue des champions. Neymar a rejoint le PSG en provenance de Barcelone en 2017 sans jamais connaitre le même succès qu’avec le club catalan. Fichajes pense que cela pourrait le pousser à voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et Manchester City est l’un des trois clubs intéressés par sa signature. Le FC Barcelone serait ravi de ramener Neymar au Camp Nou, mais il pourrait avoir du mal à le payer. Newcastle United a également été évoqué, mais le club est encore au début de son projet et ne sera pas en Europe la saison prochaine.

Neymar pourrait donc préférer un club qui a plus de chances de remporter la compétition en 2023. Cela suggère que Man City mène la course pour sa signature, mais rien n’indique que le PSG vendrait Neymar de son plein gré. L’international brésilien, qui a marqué 267 buts et délivré 168 passes décisives en 456 matches, a encore trois ans et demi à tirer de son contrat, et n’est donc pas obligé de l’encaisser. Neymar n’a pas non plus fait de déclaration publique suggérant qu’il veut partir, donc City pourrait ne pas réussir à le faire signer.