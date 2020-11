AS Monaco pourrait être très actif sur le marché des transferts. Aujourd’hui, on apprend que Niko Kovac souhaiterait attirer Dele Alli.

Dele Alli à Monaco ? L’information aurait pu paraître utopique il y a encore quelques années. Pourtant, et en perte de vitesse à Tottenham, l’international Anglais pourrait avoir des envies d’ailleurs. Sous Mourinho, Alli est aussi en manque de temps de jeu, et n’est même plus appelé avec les Three Lions.



Ainsi, le joueur des Spurs et selon buzzsport.fr, serait dans les petits papiers de Monaco pour le mercato d’hiver. Choix validé par Niko Kovac. Alors une aventure sur le rochet pour se relancer ? À voir.