Viré sans ménagement de Canal +, Stéphane Guy rebondit sur les antennes de RMC Sport, dont il sera la nouvelle voix-star. Voici le communiqué officiel.

RMC Sport est ravie de confirmer l’arrivée de Stéphane Guy en tant que journaliste commentateur football. Avec 30 ans de commentaires sportifs et de présentations TV à son actif, Stéphane Guy fera vivre aux téléspectateurs de RMC Sport les plus grands matches européens et anglais avec passion, expertise et franc-parler.

C’est l’une des voix fortes du football français qui intègre les équipes de RMC Sport dès le week-end du 11 septembre prochain à l’occasion de la 4ème journée de Premier League.

Stéphane Guy rejoint notamment Jérôme Sillon, journaliste commentateur de RMC Sport depuis 2016, au commentaire des matches d’UEFA Champions League, d’UEFA Europa League et de Premier League aux côtés des consultants, Emmanuel Petit et Éric Di Meco.

Karim Nedjari, Directeur Général de RMC Sport : « Stéphane Guy incarne le commentaire expert, passionné et engagé. Connaisseur hors pair de la Ligue des champions et du championnat d’Angleterre, Stéphane renforce, en tant que pigiste de luxe, une dream team de haut niveau. »