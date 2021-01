Entre les départs et les arrivés, le mercato risque d’être animé du côté de Lille. Malgré le changement de cap, le LOSC devrait toucheurs se tourner vers la Turquie pour trouver une nouvelle pépite.

Nouveau président, mais mêmes idées. Si le projet du LOSC a changé avec l’arrivée de Merlyn Partners à la place de Gérard Lopez, les Dogues gardent tout de même quelques vieilles habitudes de l’époque Luis Campos. Ainsi, Olivier Létang, nommé il y a moins d’un mois, s’est mis au travail pour le mercato hivernal. Et la première piste l’amène tout droit en Turquie.

Il s’agit d’un milieu offensif de Gençlerbirligi Berat Özdemir (22 ans). Selon NTV Spor, un média turc, les Nordistes auraient flash sur ce jeune joueur, mais pas seulement puisque le joueur semble plaire à pas mal d’écuries. Une rumeur confirmée par le président du club local, « oui, il y a des clubs qui veulent Berat et avec qui nous parlons. Il s’agit notamment de nos équipes d’Istanbul et de Trabzonspor. Il y a aussi des équipes qui viennent d’Europe. Mais comme je l’ai dit, il n’y a pas d’accord ni de signature pour le moment (…) Berat est notre fils, nous agirons conformément à ses envies et aux intérêts du club ». Si l’international Espoirs turc signe à Lille, il rejoindrait une forte colonie locale du côté de Luchin, ( Celik, Yilmaz, Yazici, Kapi).