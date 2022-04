Selon les informations du Corriere dello Sport, l’inter Milan est intéressé par deux joueurs du Real Madrid, Luka Jovic, sous contrat jusqu’en juin 2025 et Dani Ceballos, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid.

L’Inter Milan, qui est toujours en course pour conserver son titre de champion d’Italie, préparé déjà la saison prochaine. Selon les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants nerrazuri seraient intéressés par deux joueurs du Real Madrid: Luka Jovic, sous contrat jusqu’en juin 2025 et Dani Ceballos, sous contrat jusqu’en juin 2023. Les deux hommes, qui ont un temps de jeu extrêmement réduit depuis le début de la saison pourraient quitter le club dans le but de se relancer.