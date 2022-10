Le FC Barcelone est sonné après son élimination en phase de poules de la Ligue des champions. Un ajustement de l’effectif semble indispensable lors du mercato d’hiver. Une quinzaine d’hommes sont ciblés, selon les informations du quotidien espagnol Sport.

La première priorité concerne l’entrejeu. Le Portugais Ruben Neves, 25 ans, est l’option numéro un pour renforcer le milieu de terrain, même si son départ de Wolverhampton cet hiver semble compliqué. L’Espagnol Dani Parejo (Villarreal) est aussi l’un des joueurs les plus convoités pour ce poste de sentinelle. Le Barça le piste, comme de nombreux clubs. Mais ce profil n’est pas idéal dans la stratégie de rajeunir le milieu de terrain et trouver le remplaçant idéal de Sergio Busquets, puisque Parejo est âgé de 33 ans. Le Britannique Declan Rice (West Ham), 23 ans, serait de ce point de vue une meilleur option pour les Blaugrana. Tout comme Fabinho (Liverpool), 29 ans, et Jorginho (Chelsea), 30 ans.

Quelques outsiders s’ajoutent à la liste : l’Argentin Guido Rodriguez (Bétis Séville), 28 ans, l’Anglais James Ward-Prowse (Southampton), 27 ans, le Nigérian Wilfred Ndidi (Leicester), 25 ans, et l’Allemand Leon Goretzka (Bayern Munich), 27 ans. Sans oublier N’Golo Kanté dont le contrat avec Chelsea expire en juin. Mais le Français a passé le cap de la trentaine (31 ans). Enfin, n’oublions pas une autre piste très intéressante : l’Italien Sandro Tonali, 22 ans, toujours très performant au Milan AC, a moins de courtisans que par le passé sur le marché.

Le poste d’arrière droit doit également être renforcé. Le Portugais Diogo Dalot (Manchester United), 23 ans, et le Néerlandais Jeremie Frimpon (Bayer Leverkusen), 21 ans, sont pistés. Le Belge Thomas Meunier (Borussia Dortmund), 31 ans, est aussi considéré comme une option à un prix raisonnable. Enfin, le Monégasque Vanderson, 21 ans, serait pisté.