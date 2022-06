Selon les informations de Foot Mercato, Simon Banza, prêté par le RC Lens à Famalicão ne devrait pas rester dans le nord de la france. L’attaquant est courtisé par le FC Porto, Benfica, Sporting CP, Braga et des clubs de L1, Bundesliga mais aussi de MLS.

Où jouera Simon Banza la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Racing Club de Lens, l’attaquant ne devrait pas rester dans le nord de la france. Prêté au club portugais de Famalicão, il a réalisé une excellente saison avec 17 réalisations et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Selon les informations de Foot Mercato, si le club n’a pas les moyens de lever son option d’achat fixée à cinq millions d’euros, Simon Banza est dans le viseur des plus grands clubs portugais comme FC Porto, Sporting CP, Benfica et Braga. Certains clubs de Ligue 1, Bundesliga mais aussi de Major League Soccer observe la situation de l’attaquant.