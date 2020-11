Le PSG aurait des vues sur Lionel Messi… du réchauffé ? Même pas. Selon ESPN, les Parisiens songeraient à faire signer l’Argentin librement et auraient déjà entamé les discussions avec son père. Celui-ci a (déjà !) démenti. Mais ce transfert n’a rien d’impossible. Explications.

Saison 2 épisode 1. Le feuilleton Lionel Messi au PSG n’a pas fini de faire parler. D’après ESPN Argentine, ce mercredi, Paris serait en contact avec Jorge Messi en vue d’une venue du crack argentin. Déjà très proches du dossier, l’été dernier, l’équipe de la capitale ne démord pas, et compte bien tenter le tout pour le tout… dès cet hiver. Ces premières discussions avec le « padre », permettraient peut-être des négociations plus sérieuses dès le 1er janvier. Réussir à enrôler un Lionel Messi gratuitement, ce serait de l’art.

Plutôt PSG ou City ?

En fin de contrat avec le FC Barcelone, et malgré la démission de Bartomeu, Messi ne semble pas très enclin à prolonger son aventure en Catalogne. Selon le média américain, le Paris Saint-Germain a envie de profiter de cette situation pour ne pas perdre de temps. Et ainsi tenter de doubler les autres prétendants. Ou plutôt l’autre prétendant, Manchester City.

Mais malheureusement, et oui, parce qu’il a toujours un mais, Jorge Messi a démenti l’information. Évoquant même la « fake news » sur Instagram. Pour autant tout n’est pas à jeter, puisque si les Sky Blues ont Pep Guardiola, Paris a Neymar, voilà qui peu changer la donne. Les potes avant les entraîneurs, non ? Une arrivée qui pourrait convaincre définitivement Neymar de prolonger. Bam, d’une pierre deux coups.

Last but not least, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid l’été prochain. Si le PSG ne parvient pas à retenir son crack français, attirer Lionel Messi serait assurément bien plus qu’un lot de consolation pour les supporteurs !