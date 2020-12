Selon Todofichajes, Diego Lainez serait dans les petits papiers de l’AS Monaco.

L’AS Monaco sur une pépite, c’est le marronnier de chaque mercato. L’équipe de Nico Kovac pointe actuellement à la quatrième place de Ligue 1, avec le même nombre de points que le LOSC, l’OL et le MHSC. Et pour maintenir cette superbe dynamique, ils pourraient s’appuyer sur un mercato hivernal réussi.

Aujourd’hui, une grosse info est tombé de l’autre côté des Pyrénées. L’ASM aurait coché le nom de Diego Lainez selon Todofichajes. Considéré comme l’un des plus espoirs du football mexicain, le jeune ailier éprouve quelques difficultés pour s’imposer en Liga. Tellement que sa côte aurait énormément baissée. Arrivé il y a un an contre 14 millions d’euros au Bétis, il serait évalué à 5 par l’actuel 14e de Liga. Ça sent la bonne affaire pour Monaco.